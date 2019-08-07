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النهضة التونسية تُحدد مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة

النهضة التونسية تُحدد مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رشحت حركة النهضة في تونس عبد الفتاح مورو، نائب رئيس الحركة، لخوض انتخابات الرئاسة، حيث جاء القرار خلال اجتماع لمجلس شورى الحركة مساء الثلاثاء، بحسب إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية. 

وبهذه التزكية، تراجعت حركة النهضة عن موقفها عدم تقديم مرشح من داخلها في الرئاسية، كما يعد ذلك أول مرة تقدم فيها الحركة مرشحا للرئاسة منذ 2011.

من جانبه، اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن تقديم حزبه مرشح للانتخابات الرئاسية أمر طبيعي، قائلاً: "الأحزاب السياسية تتنافس في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وكل الانتخابات".

وأضاف الغنوشي، أن مرشحهم للرئاسة عبد الفتاح مورو أهل للثقة وسيعملون من أجل مروره إلى الدور الثاني.

يرأس مورو، البالغ من العمر 71 عاماً، البرلمان التونسي، منذ تنصيب رئيسه السابق، محمد الناصر، رئيساً مؤقتا للبلاد، عقب وفاة السبسي.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتصبح الخامس عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، بدلا من موعد تشرين الثاني/نوفمبر المحدد سلفاً للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة السبسي، الشهر الماضي.

وكان السبسي قد وقع، في الخامس من تموز/يوليو الماضي، عقب خروجه من المستشفى، أمراً رئاسياً يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

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