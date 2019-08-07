إسرائيل تخصم أموالاً جديدة من المقاصة وعقد لتنظيم شراء الكهرباء الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

تستعد إسرائيل لإقرار خصم جديد على السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب (المقاصة) المُحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر.





وقالت قناة (كان حدشوت) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية ستدفع 300 مليون شيكل جديدة لتغطية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنه سيتم خصم الأموال من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.





وأوضحت القناة، أنه في الوقت نفسه، سيعمل الطرفان على صياغة عقد منظم لشراء الكهرباء.





يذكر، أن السلطة الفلسطينية، ترفض استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بعد اقدام الأخيرة على خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى.







وتطالب الحكومة الفلسطينية برقابة دولية ومراجعة دقيقة لكل خصومات أموال المقاصة، التي تُقدم عليها إسرائيل من جانب واحد وفق بروتوكول باريس الاقتصادي.