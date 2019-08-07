قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين، في عدة مناطق بالضفة الغربية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم جيش الاحتلال.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن القوات الإسرائيلية، أوقفت سيارة فيها ثلاثة فلسطينيين بالقرب من قرية سلواد بمدينة رام الله، زاعماً أنه تم العثور داخل سيارتهم، على سلاح من طراز (M16).