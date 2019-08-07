شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة والأجواء صيفية عادية

طقس الأربعاء: انخفاض على درجات الحرارة والأجواء صيفية عادية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراُ نسبياً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج.

الخميس 2019/08/08: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/08/09: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2019/08/10: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-19 29-19 29-19 بيت لحم 29-19 29-19 29-19
رام الله والبيرة 27-18 27-18 27-18 طولكرم 31-23 31-23 31-23
نابلس 30-20 30-20 30-20 قلقيلية 31-23 31-23 31-23
جنين 32-22 32-22 32-22 سلفيت 29-19 29-19 29-19
طوباس 32-22 32-22 32-22 روابي 30-19 30-19 30-19
الخليل 28-18 28-18 28-18 غزه 30-24 30-24 30-24
أريحا 39-25 39-25 39-25 خانيونس 30-24 30-24 30-24
الأغوار الشمالية 37-23 37-23 37-23 رفح 31-23 31-23 31-23

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