شؤون فلسطينية

قلقيلية: بعد شفائه من طلقة نارية.. النيابة توقف طبيبا تحرش بمواطنة

قلقيلية: بعد شفائه من طلقة نارية.. النيابة توقف طبيبا تحرش بمواطنة
رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت النيابة العامة بياناً أوضحت فيه حيثيات قضية توقيف طبيب في مدينة قلقيلية، والذي على أثره أصدرت نقابة الأطباء بيانا أعلنت فيه خطوات احتجاجية.
 
وقال النيابة العامة في بيانها الذي وصل (دنيا الوطن)، نسخة عنه، "استنادا لشكوى  تقدمت بها المواطنة أ.ش من مدينة قلقيلية مفادها قيام الطبيب أ.د  بالتحرش الجنسي بها اثناء مراجعتها للمستشفى الذي يعمل به بمدينة قلقيلية، ولضرورة التحقيقات وسلامة الاجراءات تم بهذا اليوم توقيف الطبيب مدة ٢٤ ساعة على ذمة التحقيق بعد ابلاغ نقابة الأطباء بحيثيات القضية وانتداب طبيب لحضور مجريات التحقيق معه".

وأضافت النيابة أن "الشكوى قدمت للنيابة العامة قبل عدة أشهر و تم إرجاء التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء بسبب إطلاق النار عليه من قبل شقيق المشتكية والذي تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه والذي مازال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل".

وعبرت النيابة عن استهجانها لما صدر عن نقابة الاطباء بدعوتها لإخلاء مرافق وزارة الصحة لمجرد اتخاذ النيابة العامة لاجراءاتها القانونية.

وأكدت النيابة العامة أن جميع المواطنين امام القانون سواء. كما أكدت النيابة حرصها على حفظ حقوق كافة المواطنين دون تمييز.

وكانت نقابة الأطباء أكدت لـوطن، في وقت سابق اليوم، اخلاء جميع مرافق ومشافي وزارة الصحة من الاطباء إثر توقيف أحد الأطباء.

كما أصدرت عائلة اشتيوي التي تنتمي اليها المشتكية، بياناً أكدت فيه ما جاء في رواية النيابة العامة، ودعت نقابة الاطباء إلى "تحري الدقة قبل اتخاذ اي قرار يمس أرواح الناس، ويسلب الحقوق ويتغول في المؤسسات القضائية ويمس هيبتها مما يؤدي الى حالة من الفلتان النقابي والمؤسساتي والشعبي، ومما يعرض الجميع لما يريده الاحتلال الصهيوني".

فيما يلي نص بيان عائلة اشتيوي:





أخبار ذات صلة

بضغط إسرائيلي.. بريطانيا تساوم لبنان: طرد العاروري أو وقف التعاون

بضغط إسرائيلي.. بريطانيا تساوم لبنان: طرد العاروري أو وقف التعاون

حماس: 100 ألف دولار من غزة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

حماس: 100 ألف دولار من غزة للاجئين الفلسطينيين في لبنان

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الاسير الشهيد نصار طقاطقة منذ 3 أسابيع

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الاسير الشهيد نصار طقاطقة منذ 3 أسابيع

إصابة العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طمون

إصابة العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طمون

العوض: نُطالب لجنة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال بوضع آليات تنفيذية

العوض: نُطالب لجنة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال بوضع آليات تنفيذية

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

&#34;القُطرية الإسرائيلية&#34; تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

"القُطرية الإسرائيلية" تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الاسير الشهيد نصار طقاطقة منذ 3 أسابيع

الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الاسير الشهيد نصار طقاطقة منذ 3 أسابيع

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

&#34;القُطرية الإسرائيلية&#34; تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

"القُطرية الإسرائيلية" تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال

تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 615 فلسطينيًا خلال شهر تمّوز

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 615 فلسطينيًا خلال شهر تمّوز

بعثة الحج الفلسطينية تستنفر طواقمها استعدادًا لبدء الحج

بعثة الحج الفلسطينية تستنفر طواقمها استعدادًا لبدء الحج

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية بالأردن

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية بالأردن

منوعات

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

الموت يُغيّب الفنان التشكيلي الفلسطيني كمال بلاطة

شاهد: اسم &#34;طوني قطان&#34; محفور على شاطئ غزة.. والفنان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

شاهد: اسم "طوني قطان" محفور على شاطئ غزة.. والفنان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين &#34;قصة لم تكتمل&#34;

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين "قصة لم تكتمل"

جينيفر لوبيز من إسرائيل إلى مصر.. و(BDS Egypt) تُحارب لمنعها

جينيفر لوبيز من إسرائيل إلى مصر.. و(BDS Egypt) تُحارب لمنعها

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

رامي عياش نسي كاميرا هاتفه مفتوحة...وهذا ما سجّلته

رامي عياش نسي كاميرا هاتفه مفتوحة...وهذا ما سجّلته

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

عربي

رويترز: حكومة الوفاق الليبية تزيد من نفقاتها الدفاعية

رويترز: حكومة الوفاق الليبية تزيد من نفقاتها الدفاعية

الأمن الاردني يمنع محتجين من الوصول إلى البتراء

الأمن الاردني يمنع محتجين من الوصول إلى البتراء

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة