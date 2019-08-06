دولي

إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية لويزيانا الأمريكية

إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية لويزيانا الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشرطة بمدينة باتون روج بولاي لويزيانا الأمريكية وقوع إطلاق نار بمركز "وول مارت" التجاري بالمدينة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتوجهت أعداد كبيرة من قوات تنفيذ القانون ورجال الشرطة إلى موقع إطلاق النار، كما شوهدت مروحية تحلق فوق المركز التجاري، وفقا لقناة "دبليو بي أر زد" الإخبارية المحلية.

وقال مكتب قائد شرطة باتون روج إن الحادث لا يعتبر موقف إطلاق نار نشط حتى هذا الوقت، وقالت السلطات إنها تفحص أيضا باقي مراكز تسوق وول مارت في باتون روج.

وقال شهود عيان، إنه تم اعتقال شخص واحد للاشتباه بصلته بإطلاق النار.

وقالت السلطات إنه تم نقل شخص واحد إلى المستشفى، ولا توجد أي اصابات أخرى في الحادث حتى ذلك الوقت .

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