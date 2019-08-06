لاريجاني: القواعد الأمريكية ستكون هدفا لنا في هذه الحالة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، إن القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافا محتملة.



وأكد لاريجاني، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة فارس الإيرانية للأنباء، أن القواعد العسكرية بالمنطقة التي يتواجد فيها الأمريكيون يمكن أن تكون أهدافا محتملة، في حال الاعتداء على إيران.



وقال لاريجاني، في مراسم تكريم الصحفيين، إنه "ينبغي أن نضع تحليلا لإجراءات الأمريكيين المحتملة، والتي ربما تكون مقتصرة على القصف، وهناك أيضا ممارسات يمكن أن يضطلع بها الكيان الصهيوني أيضا في هذا المجال".



وأضاف "رد إيران على الذين يسعون وراء الهجمات العسكرية ضدها سيطال العديد من القواعد العسكرية في المنطقة التي تستضيف الأمريكيين والتي يمكن أن تتعرض لأضرار جديّة، علما بأن لهم شيئا من العقل الذي يردعهم عن خوض هذه المغامرات".



وتابع: "من المحتمل أن تكون زعزعة الأمن في مناطق من البلاد في جدول أعمال أمريكا وسائر أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن من المؤكد أن إجراءاتهم ضد طهران لن تكون من طراز الحرب".



وأكد أن العدو يسعى لعرقلة التنمية الاقتصادية في إيران لأنها قوة قوية في المنطقة لمنعها من تحقيق التقدم، واهمين في الوقت الحاضر وللأسف بأن العالم متورط بمجموعة فاسدة ومتوهمة.



وأوضح أن الأمريكيين يسعون لإجراءات ضد الجمهورية الإيرانية منها تصفير صادرات النفط، وقال إن من الإجراءات الأخرى للأعداء خلق حالة من الخوف لدى مختلف الدول لمنعها من التبادل الاقتصادي مع إيران وإثارة حالة من الخوف الأمني والسياسي بين دول المنطقة بممارساتهم الخادعة المتعددة.



وحول الحظر الأمريكي المفروض على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال، إن الحظر على ظريف يعود لدوره في الكشف عن المسار الخاطئ للأمريكيين في العالم.