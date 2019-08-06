دولي

وزير خارجية الاحتلال: زيارتي الى أبو ظبي لأجل تطبيع العلاقات علنا

وزير خارجية الاحتلال: زيارتي الى أبو ظبي لأجل تطبيع العلاقات علنا
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير خراجية الاحتلال يسرائيل كاتس، في مستهل جلسة لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، في تطرقه للزيارة التي اجراه الى الامارات مؤخرا، فقال ان الزيارة جاءت بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكشف الوزير كاتس عن اهداف الزيارة، فقال إنني اسعى الى تطبيع علني للعلاقات مع دول الخليج.

وأضاف الوزير: "أرى ان هذا الهدف سيتحقق في السنوات القريبة وسنتمكن من إقامة علاقات علنية مع دول الخليج".

تجدر الإشارة الى ان وزير خارجية الاحتلال زار الامارات ، والتقى في أبو ظبي بمسؤولين رفيعي المستوى من الامارات، وذلك ضمن مشاركته في اعمال مؤتمر دولي لشؤون البيئة، مطلع الشهر المنصرم يوليو/تموز.

وكشف أنه خلال اللقاء مع مسؤولين إمراتيين بحث مسألة تعزيز العلاقات، كما ناقش فكرته التي تقضي بمد سكة حديد من الخليج لتصل الى ميناء حيفا لنقل البضائع من أوروبا الى دول الخليج برا.

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