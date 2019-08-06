دولي

أنباء عن استقالة السفير الأمريكي لدى موسكو

أنباء عن استقالة السفير الأمريكي لدى موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان يعتزم الاستقالة من منصبه من أجل الترشح لمنصب محافظ ولاية يوتا التي كان محافظا لها في وقت سابق.

وقال هانتسمان في رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، نقلتها صحيفة "سولت ليك تريبيون"، إن "الجنسية الأمريكية هي امتياز، وأعتقد أن المسؤولية الأساسية المتعلقة بالعودة هي خدمة الوطن".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن هانتسمان يدرس الترشح لانتخابات محافظ ولاية يوتا عام 2020.

يذكر أن هانتسمان (59 عاما) كان يشغل محافظ ولاية يوتا خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وتم انتخابه لهذا المنصب مرتين في 2004 و2008. وترك هانتسمان منصب المحافظ مبكرا خلال ولايته الثانية، حيث تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

وفي أكتوبر 2017 تولى جون هانتسمان منصب السفير الأمريكي لدى روسيا، وذلك في فترة تردي العلاقات بين موسكو وواشنطن على خلفية العقوبات الأمريكية على روسيا ومصادرة ممتلكات دبلوماسية روسية وإغلاق القنصلية الروسية في سياتل وطرد دبلوماسيين وغيرها من الخطوات التي ردت موسكو على بعضها بالمثل.

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