شؤون فلسطينية

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال

الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، اجتماعاته، لبحث سبل الاعتماد والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، كون معظم مصادر الطاقة المستهلكة محلياً مستوردة من إسرائيل

 وترأس رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، الاجتماع الثالث للفريق، حيث تم استعراض العديد من التوصيات؛ لتطوير هذا القطاع والتوسع به، إضافة إلى أهم التحديات والمعيقات التي تواجهه، وأهمها التشريعات الإسرائيلية، التي تمنع إنشاء المحطات إلا بشروطها، ومحدودية قدرة الشبكات.

وأكد رئيس الوزراء دراسة كافة التوصيات، ورفعها للتداول في مجلس الوزراء، وإعادة النظر بالقوانين الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتحديثها؛ لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

يذكر، أن الفريق الوطني، يجمع الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات المالية والاقتصاد والتنمية والعمل والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار و(بكدار) والإحصاء وسلطة النقد، ومعهد (ماس)، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.

واستضاف الاجتماع اليوم، عدداً من الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة من القطاعين الخاص والعام.

أخبار ذات صلة

العوض: نُطالب لجنة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال بوضع آليات تنفيذية

العوض: نُطالب لجنة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال بوضع آليات تنفيذية

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

&#34;القُطرية الإسرائيلية&#34; تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

"القُطرية الإسرائيلية" تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

إسرائيل تُقر خططاً لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية بالضفة

إسرائيل تُقر خططاً لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية بالضفة

في فلسطين.. أب يُعذّب ويحتجز نجله داخل مخزن 5 سنوات

في فلسطين.. أب يُعذّب ويحتجز نجله داخل مخزن 5 سنوات

صحة وداخلية غزة تتفقان على إجراءات جديدة بخصوص المستشفيات

صحة وداخلية غزة تتفقان على إجراءات جديدة بخصوص المستشفيات

تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 615 فلسطينيًا خلال شهر تمّوز

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 615 فلسطينيًا خلال شهر تمّوز

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

الرئيس يُؤكد أهمية فتح سفارة لسلطنة عُمان في فلسطين

&#34;القُطرية الإسرائيلية&#34; تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

"القُطرية الإسرائيلية" تُخفض الكهرباء المخصصة لطولكرم

تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 615 فلسطينيًا خلال شهر تمّوز

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 615 فلسطينيًا خلال شهر تمّوز

بعثة الحج الفلسطينية تستنفر طواقمها استعدادًا لبدء الحج

بعثة الحج الفلسطينية تستنفر طواقمها استعدادًا لبدء الحج

&#34;التعليم العالي&#34; تُعلن عن منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية بالأردن

"التعليم العالي" تُعلن عن منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية بالأردن

نادي الأسير: فشل الحوار بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

نادي الأسير: فشل الحوار بين الأسرى وإدارة معتقل (عوفر)

256 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال في الضفة خلال تموز المنصرم

256 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال في الضفة خلال تموز المنصرم

منوعات

شاهد: اسم &#34;طوني قطان&#34; محفور على شاطئ غزة.. والفنان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

شاهد: اسم "طوني قطان" محفور على شاطئ غزة.. والفنان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين &#34;قصة لم تكتمل&#34;

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين "قصة لم تكتمل"

جينيفر لوبيز من إسرائيل إلى مصر.. و(BDS Egypt) تُحارب لمنعها

جينيفر لوبيز من إسرائيل إلى مصر.. و(BDS Egypt) تُحارب لمنعها

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

رامي عياش نسي كاميرا هاتفه مفتوحة...وهذا ما سجّلته

رامي عياش نسي كاميرا هاتفه مفتوحة...وهذا ما سجّلته

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

عربي

الأمن الاردني يمنع محتجين من الوصول إلى البتراء

الأمن الاردني يمنع محتجين من الوصول إلى البتراء

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية