الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية: نسعى للنهوض بقطاع الطاقة للانفكاك عن الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية، اجتماعاته، لبحث سبل الاعتماد والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في فلسطين، والذي يأتي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، كون معظم مصادر الطاقة المستهلكة محلياً مستوردة من إسرائيل



وترأس رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، الاجتماع الثالث للفريق، حيث تم استعراض العديد من التوصيات؛ لتطوير هذا القطاع والتوسع به، إضافة إلى أهم التحديات والمعيقات التي تواجهه، وأهمها التشريعات الإسرائيلية، التي تمنع إنشاء المحطات إلا بشروطها، ومحدودية قدرة الشبكات.



وأكد رئيس الوزراء دراسة كافة التوصيات، ورفعها للتداول في مجلس الوزراء، وإعادة النظر بالقوانين الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة، وتحديثها؛ لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.



يذكر، أن الفريق الوطني، يجمع الفاعلين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني، من وزارات المالية والاقتصاد والتنمية والعمل والزراعة، إلى جانب صندوق الاستثمار و(بكدار) والإحصاء وسلطة النقد، ومعهد (ماس)، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك.



واستضاف الاجتماع اليوم، عدداً من الخبراء والعاملين في قطاع الطاقة من القطاعين الخاص والعام.