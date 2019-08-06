إسرائيل تُقر خططاً لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية بالضفة

أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الثلاثاء، أن إسرائيل صادقت على خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، هي الأحدث في سلسلة خطط تمت الموافقة عليها، منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب السلطة.





وقالت السلام الآن في بيانها: إن "لجنة التخطيط التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية، صادقت أثناء اجتماعها خلال اليومين الماضيين على 2304 وحدات سكنية تمر في مراحل مختلفة من إجراءات الموافقة".





وبحسب الحركة التي تراقب من كثب عمليات البناء الاستيطاني فإن "الموافقة على بناء المستوطنات، تعتبر جزءاً من السياسة الحكومية الكارثية الهادفة إلى منع أي إمكانية لإحلال السلام وعثرة أمام خيار حل الدولتين، ولضم جزء من الضفة الغربية أو كلها".





وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات التشريعية في نيسان/ أبريل الماضي، بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة يسعى إليها اليمين المتشدد في إسرائيل.





وينظر إلى ضم مستوطنات الضفة الغربية على أنه سيقضي على خيار حل الدولتين، الذي يعتبر محور الجهود الدولية لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن