في فلسطين.. أب يُعذّب ويحتجز نجله داخل مخزن 5 سنوات

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

تمكنت وحدة حماية الأسرة والأحداث في شرطة محافظة الخليل، الثلاثاء، من إنقاذ فتى يبلغ من العمر (16 عامًا)، تعرض للضرب والتعذيب والاحتجاز خمس سنوات من قبل والده في الخليل.



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إنه وبناءً على معلومات، وردت لوحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، تتعلق بوجود فتى محتجز داخل مخزن بالخليل.



وأوضح، أنه على الفور، استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة؛ للبحث عن هذا الفتى وإنقاذه.



وأضاف ارزيقات، أن الشرطة، سارعت على الفور بفتح باب المخزن، والعثور على الفتى بداخله، حيث ظهرت عليه علامات الضرب والتعذيب.



وأشار إلى أن مكان احتجاز الفتى لا تتوافر فيه أدنى مقومات الإنسانية، ومليء بالقاذورات والأوساخ، وتفوح منه الروائح الكريهة.



وبحسب ما أفاد به الفتى، فإنه بقي محتجزًا داخل هذا المخزن خمس سنوات، ويتعرض بشكل مستمر لأبشع أنواع الضرب والتعذيب من قبل والده.



وأكد ارزيقات، أنه تم التواصل مع مديرية الشؤون الاجتماعية، وجلب الفتى إلى وحدة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة، وعرضه على الخدمات الطبية العسكرية والمباشرة في تقديم العناية والرعاية الصحية له.



كما وتمكنت وحدة حماية الأسرة والأحداث من إلقاء القبض على والد الفتى، وتوقيفه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولًا.