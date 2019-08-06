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الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث من الإخوان المسلمين

الإفتاء المصرية: الأمة الإسلامية لم تعرف جماعة أخبث من الإخوان المسلمين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دار الإفتاء المصرية، يوم الثلاثاء، أن الأمة الإسلامية "لم تعرف على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة، جماعةً أضل سبيلاً وأخبث مقصداً وأظلم منهجاً من جماعة الإخوان المسلمين".

وقالت في رسالة موجهة لجماعة الإخوان، باستخدام "الموشن غرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة: إن "هذه الجماعة جعلت الدينَ مطيتها والقتل هوايتها، وتمزيق الأوطان مقصدها"، مضيفة "80 عاماً أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق".

وأضافت الإفتاء المصرية، في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها بموقع (فيسبوك)، أنه "مهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا ذلك عن مقاومة باطلكم، ولن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم"، موضحة أن جماعة الإخوان الضالة والغارقة في الأوهام لن تهزم وطناً عريقاً مثل مصر.

 

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