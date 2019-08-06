شؤون فلسطينية

بعثة الحج الفلسطينية تستنفر طواقمها استعدادًا لبدء الحج

بعثة الحج الفلسطينية تستنفر طواقمها استعدادًا لبدء الحج
رام الله - دنيا الوطن
عقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عبد الهادي الأغا، اجتماعًا طارئًا لأعضاء بعثة الحج الفلسطينية بكامل طواقمها
إداريين ووعاظ وأطباء؛ وذلك لبحث الترتيبات الخاصة لنقل حجاج قطاع غزة من أماكن سكنهم بمكة الى المشاعر المقدسة عرفات ومنى.

وثمن الأغا جهود كافة الإداريين والوعاظ والأطباء والإعلاميين في البعثة الفلسطينية دون استثناء لدورهم الكبير في متابعة الحجاج وتقديم كل ما يلزم لهم من خدمات منذ وصولهم إلى مكة، داعياً إياهم إلى الصبر والتحمل وسعة الصدر في التعامل مع الحجاج.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاعلان عن حالة الاستنفار التام من أجل استقبال ركن الحج الأعظم والوقوف بعرفات، منوهًا الى أن هذا العمل بحاجة الى بذل مزيد من الجهود والامكانات لتأدية حجاج قطاع غزة أركان الحج على أكمل وجه.

كما وشدد الأغا على ضرورة تواجد كافة اعضاء البعثة في كل المحطات والمشاهد والمراحل والحضور بقوة بين الحجاج وتلمس حاجاتهم سواء في الحافلات أو المخيمات أو الصلوات ومساعدتهم في حمل متاعهم، داعيًا الى تجديد النية والدافعية
والجاهزية لتحقيق أفضل موسم حج لهذا العام.

وطالب الأغا بتبني الفتوى الرسمية المقررة من جهة لجنة الإفتاء التابعة للبعثة في كل المسائل المتعلقة بالحج، وذلك تجنبًا لأي أخطاء قد يقع فيها الحاج، مقدرًا في الوقت ذاته حرص الحاج تأدية كل الاعمال على أكمل وجه.

بدوره استعرض مدير عام الحج، عادل صوالحة آليات العمل للمرحلة القادمة الخاصة بالتصعيد لعرفات والذي من المقرر أن يبدًا فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، مشيرًا إلى ان البعثة بصدد استلام الحافلات اللازمة لنقل الحجاج من الفنادق إلى مخيم عرفات ومنى خاصة وأن المخيمات باتت جاهزة لاستقبال الحجاج.

من جهته أوضح رئيس البعثة الوعظية د. محمد سالم المهام المنوطة بوعاظ البعثة خلال بدء التفويج لصعيد عرفات انتهاءًا بمنى, حتى رجوعهم للسكن، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة مرافقة الوعاظ للحجاج أثناء رمي الجمرات وطواف الإفاضة,
وتقديم كل ما يلزم لهم.

ونوه سالم أن البعثة الوعظية لن ولم تدخر جهدًا في تقديم كافة الارشادات والنصائح والاجابة على استفسارات الحجاج بما يضمن لهم تأدية الفريضة على أكمل وجه.

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