"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية بالأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية في الاردن للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس والدراسات العليا.



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.