"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية بالأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية في الاردن للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر منح دراسية في المغرب ومقاعد دراسية في الاردن للعام 2019 - 2020 في مجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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