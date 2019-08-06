(حسام): أسرى فتح من غزة يبدأون إضرابًا بسبب استمرار السلطة في خصم رواتبهم

السلطة في خصم رواتبهم بنسبة 50 % وقطع رواتب عدد كبير من الأسرى من كافة الفصائل".



وأكد الأسرى، أنهم سيستمرون في الإضراب المفتوح عن الطعام حتى وقف هذه الإجراءات عن أسرى قطاع غزة، مطالبين الحكومة الفلسطينية، بمساواة الصرف لهم أسوة بأسرى الضفة الفلسطينية، والبدء فوراً بتطبيق قرار الرئيس محمود عباس، القاضي بصرف رواتب كاملة لكافة الأسرى، وإعادة الرواتب المقطوعة لبعضهم وإعادة الخصومات التي طالت مخصصاتهم خلال الفترة السابقة بأثر رجعي.



وقالت الجمعية: إن عددًا من قادة حركة فتح في السجون سيشاركون في الإضراب، وعلي رأسهم عميد أسرى قطاع غزة، ضياء الأغا، والأسير علاء أبو جزر، والأسير أيمن العواودة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية الأسرى والمحررين (حسام)، بأن أسرى حركة فتح من قطاع غزة في كافة سجون الاحتلال، سيبدأون غداً الأربعاء إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على ما أسموه "استمرار