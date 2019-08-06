نقيب الأطباء يطالب بإخلاء مرافق وزارة الصحة فورًا

رام الله - دنيا الوطنطالب نقيب الأطباء الفلسطينيين، الدكتور شوقي صبحة، كافة منتسبي النقابة إخلاء كافة مرافق وزارة الصحة فورًا.وقال صبحة في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "أطالب كافة منتسبي النقابة اخلاء كافة مرافق وزارة الصحة فورًا وحتى إشعار آخر.جاءت مطالبة النقيب، على إثر قيام الأمن الفلسطيني بإعتقال طبيب من محافظة قلقيلية، رغم وجود اتفاقية مبرمة بين النيابة العامة ونقابة الأطباء؛ بعدم اعتقال طبيب إلا بقرار قضائي جازم، وفق تعبير صبحة.