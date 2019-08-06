256 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال في الضفة خلال تموز المنصرم

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رام الله - دنيا الوطن

واصل الفلسطينيون في الضفة الغربية طريق المقاومة ردا على انتهاكات الاحتلال وممارساته الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، حيث استمرت عمليات المقاومين ضد الاحتلال وجنوده ومستوطنيه، رغم كل الاعتقالات والملاحقات والإبعاد وهدم البيوت الذي يمارسه الاحتلال.



وحسب تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة حماس في الضفة، فإن شهر تموز/ يوليو الماضي شهد تنفيذ (256) عملا مقاوما ضد الاحتلال في الضفة، كان أبرزها عملية دهس أسفرت عن إصابة (5) جنود، والتي نفذها الشاب فادي عدوان بالقرب من بلدة حزما شمال شرقي القدس.



ووفقاً للتقرير، فقد نفذت المقاومة (3) عمليات دهس ومحاولة دهس أخرى، و(3) عمليات إطلاق نار، و(5) عمليات زرع وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، و(11) عملية إلقاء زجاجات حارقة صوب آليات ومواقع الاحتلال العسكرية، كما شهدت مناطق الضفة والقدس اندلاع (183) مواجهة وإلقاء حجارة، أدت في مجملها لجرح (14) إسرائيليا.



وشكلت المواجهات وإلقاء الحجارة نسبة 72% من مجموع أعمال المقاومة، فيما شكلت عمليات إطلاق النار ومحاولات الدهس وإلقاء العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة ما نسبته 9% من مجمل أعمال المقاومة، وتوزعت النسبة المتبقية على أشكال المقاومة الشعبية لاعتداءات المستوطنين، والقيام بتظاهرات ومسيرات مناهضة للاحتلال والاستيطان في الضفة والقدس.



وأورد التقرير أن محافظات القدس ورام الله وقلقيلية كان بها أعلى معدل في عدد المواجهات وأعمال المقاومة بواقع (33،42،74) مواجهة لكل منها على التوالي، أي بنسبة قاربت 58% من مجموع محافظات الضفة.