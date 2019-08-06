خلف: ليس مطروحًا عودة فعاليات الإرباك الليلي والمسير البحري

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة، أنه ليس مطروحا عودة فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، أو المسير البحري غرب غزة.



وحول استمرار تلكؤ الاحتلال وعودة الادوات مرة اخرى، قال خلف لـ"دنيا الوطن": "لا يوجد هناك تفاهمات، وانما الموجود هي اجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة، حيث أن التفاهمات تعني أن هناك التزامات متبادلة بين طريفين، وهذا ليس موجودا".



وأضاف: "هناك حصار على قطاع غزة، واتفاق بوساطة مصرية على اجراءات لكسر هذا الحصار، فالمماطلة الاسرائيلية مستمرة منذ أشهر طويلة، وهناك رهان على انهاء مسيرات العودة، والمطالبة باجراءات كسر الحصار ان تنتهي، وبالتالي هذا الرهان خاسر، فنحن مصرون على المسيرات واجبار الاحتلال على تنفيذ هذه الجراءات".



وفي السياق، بين خلف أن كل الادوات التي يتم استخدامها في مسيرات العودة، هي سلمية ولا تخرج عن النطاق الفعلي الجماهيري والشعبي، لافتا إلى أن هذه الفعاليات تتنوع من وقت لآخر وكلها تأتي في اطارها السلمي الشعبي.