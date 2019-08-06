إسرائيل تزعم إحباط عملية لحماس ضد أهدافٍ لها في القدس ونتنياهو يعلق





رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الأمن العام (شاباك) اليوم الثلاثاء، عثوره على عبوة ناسفة حضّرتها خلية تابعة لحركة حماس في الخليل، لتفجيرها في القدس.وقال (شاباك): إن الخلية كانت تخطط لتفجيرها في القدس، حيث تم اكتشاف مختبر لحماس لتحضير المتفجرات، وتم اعتقال خلايا تابعة لها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف تابعة لإسرائيل بتوجيه من حماس في قطاع غزة، وفق زعمه.وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحدث، حيث أثني وفق ما نقلت صحيفة (معاريف) على جهاز الأمن العام الشاباك وقوات الجيش والشرطة لجهدهما الاستخباري والعملياتي الذي أحبط هجومًا خططت له حماس في إسرائيل.وأضاف: "سيعرف أعداؤنا أن يدنا الطويلة تصل إلى كل من يحاول إيذاءنا"، وفق تعبيره.