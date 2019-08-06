الأوقاف تودع عوائل الشهداء المنتفعين من مكرمة خادم الحرمين للحج

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رام الله - دنيا الوطن

سافر اليوم الثلاثاء اسر الشهداء الفلسطينيين، متجهين الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج عبر معبر الكرامة ومن ثم سفراً عبر الطيران من مطار الملكة علياء، حيث ان مكرمة خادم الحرمين تشمل على 500 حاج من المحافظات الشمالية، و500 اخرى من المحافظات الجنوبية.



وبحضور محافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل، و المستشار خليل الرفاعي عميد مؤسسة احياء التراث والبحوث الإسلامية " ميثاق"/وزارة الاوقاف،ورئيس الإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا.



قال وكيل وزارة الأوقاف، نائب رئيس البعثات الفلسطينية حسام أبو الرب ان حجاج مكرمة خاد الحرمين لأسر الشهداء، تأتي للتخفيف عن عوائل الشهداء وهي مستمرة منذ سنوات على التوالي ، ومشيراً الى أنها ستصل اليوم ليلاً ويوم غد وستقوم

البعثة الفلسطينية بإستقبالهم في مكة.