بلدية طولكرم تستأجر أربعة مولدات لسد العجز في القدرة الكهربائية

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رام الله - دنيا الوطن

عقد محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اجتماعا طارئاً في المحافظة مع كل من رئيس بلدية طولكرم، محمد يعقوب، ومعن راشد مدير عام المشاريع في سلطة الطاقة، والمهندس إناس دراوشه من شركة النقل، وذلك بناءً على تطورات أزمة الكهرباء في مدينة طولكرم، وخاصةً بعد إبلاغ شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية لشركة النقل الفلسطينية بأنها ستقوم بتخفيض القدرة الكهربائية على الخطين المزودين لكهرباء المدينة بواقع 60 أمبيراً على كل خط تحت حجة وجود أحمال لديهم.



وتم أخذ الإجراءات السريعة لمواجهة أعمال قرصنة شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، للقدرة الكهربائية،والتي تؤثر على حياة المواطنين وممارسة أعمالهم اليومية، وتسبب الضرر للاقتصاد والسلم الأهلي.



واتفق الحضور على أن تقوم بلدية طولكرم باستئجار أربعة مولدات لسد العجز في نقص القدرة الكهربائية، وسيتم احتساب ثمن إيجار هذه المحولات وفرق الديزل من ديون الكهرباء المترتبة على بلدية طولكرم لدى وزارة المالية، حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، علماً أن بلدية طولكرم قد أنهت شراء مولد على نفقتها الخاصة وسيتم تركيبه خلال الفترة القادمة.



فيما تعمل سلطة الطاقة وشركة النقل على أخذ الإجراءات بخصوص تثبيت القدرة الكهربائية الممنوحة لبلدية طولكرم من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، بدون انتقاص أي أمبير منها.



واتفق الجميع على أن تبقى لجنة المحافظة على تواصل مع الجهات المختصة ذات العلاقة لحل الأزمة.