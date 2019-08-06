لقاء تشاوري بين بلدية أريحا والسياحة استعداداً لدخول أقدم مدينة بالعالم





وذلك بحضور رئيس البلدية سالم غروف، وموظفين البلدية ذوي العلاقة، وحضر الاجتماع من طرف وزارة السياحة المسؤولين عن الملف، الدكتور أحمد رجوب مدير عام التراث العالمي في الوزارة، والمهندس زياد جابر، والمهندسة مروة عدوان، ومدير عام مديرية السياحة في محافظة أريحا الأستاذ إياد حمدان.



رام الله - دنيا الوطننظمت بلدية صباح اليوم، اجتماع بخصوص الإجراءات التنفيذية لمتابعة التحضير لملف تسجيل أريحا ضمن قائمة التراث العالمي (يونسكو)، ولوضع الخطط لموقع تل السلطان والمنطقة المحيطة من أجل حماية الموقع وتطويره، وبما يتناسب مع المعاير الموضوعة من قبل (يونسكو) والرؤية التطويرية لمدينة أريحا من حيث كونها مدينة سياحية وأقدم مدينة في العالم.