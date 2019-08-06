إصابة معتقلين اثنين بكسور خلال نقلهما لمعسكر (حوارة)

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رام الله - دنيا الوطن

تعرض مواطنان ممن اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء من بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، لرضوض وكسور، أثناء نقلهما إلى معسكر حوارة الاعتقالي جنوب المدينة.



وأفاد الشيخ ضرار حمادنة، الذي أفرج عنه بعد ساعات من التحقيق في معسكر حوارة، أنه فور اعتقالهم، تم نقلهم بشاحنة اعتقال، رفقة نجله عمرو وأبيّ حمادنة.



وأضاف، أن سائق الشاحنة تعمد السير بسرعة كبيرة أثناء صعوده على مطب، ما أدى إلى ارتطام رؤوسهم بالسقف، وسقوطهم على المقاعد الحديدية.



وأكد أنه نقل هو وأبي حمادنة إلى مستشفى رفيديا بنابلس، فور الإفراج عنهما، وتبين بعد إجراء الفحوصات الطبية إصابتهما بكسور في العمود الفقري، بالإضافة إلى رضوض وكدمات في أنحاء جسديهما.



وأعرب عن قلقه على سلامة ابنه عمرو، الذي لايزال معتقلاً في معسكر حوارة، خاصة، وأن سلطات الاحتلال لم تقدم لهم أي علاج، ولم تُجر لهم أية فحوصات طبية، بل قابلهم الجنود بالسخرية والاستهزاء.



وكانت قوات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في عصيرة القبلية، طالت عشرة مواطنين، وأفرجت عن أربعة منهم بعد استجوابهم في معسكر حوارة.