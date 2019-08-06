دولي

يسرائيل كاتس: إسرائيل تشارك في التحالف الأمريكي لتأمين الخليج

يسرائيل كاتس: إسرائيل تشارك في التحالف الأمريكي لتأمين الخليج
كاتس مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: إن هدفه بدعم كامل من رئيس الوزراء، هو العمل من أجل تشجيع التطبيع العلني، ودفع الاتفاقيات مع دول الخليج.

وأوضح كاتس، أن إسرائيل تشارك في التحالف الأمريكي لتأمين الخليج، مؤكدًا أن هذه هذه مصلحة إسرائيلية واضحة في استراتيجية كبح إيران وتعزيز العلاقات بين تل أبيب والخليج، بدعم كامل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية عن كاتس قوله: في افتتاح اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ (كنيست)، أنه سيتم تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة، وإجراء اتصالات علنية، وفق تعبيره.

يشار إلى أن كاتس، زار خلال الأشهر القليلة الماضية، دولاً خليجية كالبحرين، وسلطنة عمان، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولي هاتين الدولتين.

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