أبو عمرو: القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة

زياد أبو عمرو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، على خطورة الوضع الاقتصادي، الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، الناتج عن استمرار إسرائيل لاقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً على رفض القيادة استلام هذه الأموال منقوصة، والتزامها في صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى.



جاء ذلك، خلال لقاء أبو عمرو، بالممثل الألماني لدى دولة فلسطين كريستيان كلاج في مكتبه في رام الله، اليوم الثلاثاء.



أوضح أبو عمرو لكلاج، موقف القيادة الفلسطينية الرافضة للقرارات الأمريكية، التي تمس جوهر الثوابت الفلسطينية، مؤكداً على أهمية وجود غطاء دولي متعدد الأطراف لا يقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة عملية السلام.



كما تباحث الطرفان في الزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة؛ للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتباحث في العديد من القضايا.



وأطلع أبو عمرو كلاج على آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، وخاصة العلاقة مع إسرائيل، مؤكداً على خطورة ما تمارسه بحق الشعب الفلسطيني من هدم للبيوت، خاصة في وادي الحمص.