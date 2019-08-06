مصرع عامل في الجيش الإسرائيلي بانفجار طفاية حريق بقاعدة (تل هاشومير)





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن اسم عامل الجيش هو "شاي غباي" ويبلغ من العمر (38 عاماً) من "غفعات أولغا" والذي توفي متأثراً بجراحه في المستشفى، بعد إصابته بجروح خطيرة، نتيجة انفجار طفاية حريق أثناء العمل الروتيني في قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنلقي عامل في الجيش الإسرائيلي، مصرعه، وأصيب آخر بجراح متوسطة، في انفجار طفاية حريق في قاعدة (تل هاشومير) التابعة للجيش اليوم الثلاثاء.