الصالح: أعددنا مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح: "إن الوزارة قامت بإعداد مقترح، وقدمته لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ المقتضيات القانونية بشأنه، لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمن البنود المقترحة للتعديل، رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%.



وأضاف الصالح، دولة فلسطين من أوائل الدول في الإقليم التي أعطت المرأة الحق الكامل بالانتخابات تصويتاً وترشيحاً، وكذلك إقرار الكوتا، ونستذكر هنا الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات، والذي كان يُفاخر بأن منافسته في أول انتخابات رئاسية، كانت امرأة، وهي المرحومة سميحة خليل.



جاء ذلك، خلال مشارته في اللقاء مع النساء أعضاء الهيئات المحلية، بحضور وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، وممثلة منتدى النوع الاجتماعي أمل خريشة، وعضوات مجالس الهيئات المحلية.



وأكد الصالح، أن الوزارة لم تكتف بسن القوانين والأنظمة التي تساهم في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، بل قامت بتنفيذ العديد من البرامج العملية التي تعطي الفرصة للمرأة ولعضوات الهيئات المحلية بالقيام بمسؤولياتهن كاملة، مشيراً لبرنامج مشروعي، الذي يهدف إلى تخصيص موازنة لعضوات المجالس المحلية في تقديم مشروع يتم اختياره بناء على احتياج النساء في المجتمع المحلي، وتقوم المرأة بتنفيذه سواء بطرح العطاء أو الإشراف المالي والإداري ضمن مظلة المجلس، والذي يؤكد حرص ومساعي الوزارة لتحقيق مساواة تامة بين المرأة والرجل في أعمال مجالس الهيئات المحلية ومسؤولياتها.



وأعرب الصالح عن الفخر بالإنجاز الذي تحقق بمشاركة مئات العضوات الناشطات في الهيئات المحلية واللواتي، يشكلن نموذجاً حقيقياً للمرأة الفلسطينية، واللواتي عملن جنباً لجنب مع الرجال في التصدي لكل التحديات، وفي التخطيط واتخاذ القرارات من أجل مجتمعاتهم وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.