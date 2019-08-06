شؤون فلسطينية

الصالح: أعددنا مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية

الصالح: أعددنا مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح: "إن الوزارة قامت بإعداد مقترح، وقدمته لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ المقتضيات القانونية بشأنه، لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمن البنود المقترحة للتعديل، رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%.

وأضاف الصالح، دولة فلسطين من أوائل الدول في الإقليم التي أعطت المرأة الحق الكامل بالانتخابات تصويتاً وترشيحاً، وكذلك إقرار الكوتا، ونستذكر هنا الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات، والذي كان يُفاخر بأن منافسته في أول انتخابات رئاسية، كانت امرأة، وهي المرحومة سميحة خليل.

جاء ذلك، خلال مشارته في اللقاء مع النساء أعضاء الهيئات المحلية، بحضور وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، وممثلة منتدى النوع الاجتماعي أمل خريشة، وعضوات مجالس الهيئات المحلية.

وأكد الصالح، أن الوزارة لم تكتف بسن القوانين والأنظمة التي تساهم في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، بل قامت بتنفيذ العديد من البرامج العملية التي تعطي الفرصة للمرأة ولعضوات الهيئات المحلية بالقيام بمسؤولياتهن كاملة، مشيراً لبرنامج مشروعي، الذي يهدف إلى تخصيص موازنة لعضوات المجالس المحلية في تقديم مشروع يتم اختياره بناء على احتياج النساء في المجتمع المحلي، وتقوم المرأة بتنفيذه سواء بطرح العطاء أو الإشراف المالي والإداري ضمن مظلة المجلس، والذي يؤكد حرص ومساعي الوزارة لتحقيق مساواة تامة بين المرأة والرجل في أعمال مجالس الهيئات المحلية ومسؤولياتها.

وأعرب الصالح عن الفخر بالإنجاز الذي تحقق بمشاركة مئات العضوات الناشطات في الهيئات المحلية واللواتي، يشكلن نموذجاً حقيقياً للمرأة الفلسطينية، واللواتي عملن جنباً لجنب مع الرجال في التصدي لكل التحديات، وفي التخطيط واتخاذ القرارات من أجل مجتمعاتهم وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

أخبار ذات صلة

الأوقاف تودع عوائل الشهداء المنتفعين من مكرمة خادم الحرمين للحج

الأوقاف تودع عوائل الشهداء المنتفعين من مكرمة خادم الحرمين للحج

بلدية طولكرم تستأجر أربعة مولدات لسد العجز في القدرة الكهربائية

بلدية طولكرم تستأجر أربعة مولدات لسد العجز في القدرة الكهربائية

لقاء تشاوري بين بلدية أريحا والسياحة استعداداً لدخول أقدم مدينة بالعالم

لقاء تشاوري بين بلدية أريحا والسياحة استعداداً لدخول أقدم مدينة بالعالم

إصابة معتقلين اثنين بكسور خلال نقلهما لمعسكر (حوارة)

إصابة معتقلين اثنين بكسور خلال نقلهما لمعسكر (حوارة)

أبو عمرو: القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة

أبو عمرو: القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة

كيف حصل &#34;أنس إسماعيل رضوان&#34; على مكرمة الحج لعائلات الشهداء؟

كيف حصل "أنس إسماعيل رضوان" على مكرمة الحج لعائلات الشهداء؟

براك: مستعدون للانفتاح على الصحفيين ووسائل الإعلام وفقاً لأحكام القانون

براك: مستعدون للانفتاح على الصحفيين ووسائل الإعلام وفقاً لأحكام القانون

أبو سيف: اتحاد الكتاب شريكنا لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة

أبو سيف: اتحاد الكتاب شريكنا لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

الأوقاف تودع عوائل الشهداء المنتفعين من مكرمة خادم الحرمين للحج

الأوقاف تودع عوائل الشهداء المنتفعين من مكرمة خادم الحرمين للحج

بلدية طولكرم تستأجر أربعة مولدات لسد العجز في القدرة الكهربائية

بلدية طولكرم تستأجر أربعة مولدات لسد العجز في القدرة الكهربائية

لقاء تشاوري بين بلدية أريحا والسياحة استعداداً لدخول أقدم مدينة بالعالم

لقاء تشاوري بين بلدية أريحا والسياحة استعداداً لدخول أقدم مدينة بالعالم

إصابة معتقلين اثنين بكسور خلال نقلهما لمعسكر (حوارة)

إصابة معتقلين اثنين بكسور خلال نقلهما لمعسكر (حوارة)

أبو عمرو: القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة

أبو عمرو: القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة منقوصة

الصالح: أعددنا مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية

الصالح: أعددنا مقترحاً لتعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية

براك: مستعدون للانفتاح على الصحفيين ووسائل الإعلام وفقاً لأحكام القانون

براك: مستعدون للانفتاح على الصحفيين ووسائل الإعلام وفقاً لأحكام القانون

أبو سيف: اتحاد الكتاب شريكنا لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة

أبو سيف: اتحاد الكتاب شريكنا لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة

منوعات

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين &#34;قصة لم تكتمل&#34;

جمعهما الحب وفرقهما القدر.. ميرنا المهندس وأمير شاهين "قصة لم تكتمل"

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

شاهد: هيفا وهبي تتعلم الرقص الشعبي في مصر

رامي عياش نسي كاميرا هاتفه مفتوحة...وهذا ما سجّلته

رامي عياش نسي كاميرا هاتفه مفتوحة...وهذا ما سجّلته

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

عربي

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية