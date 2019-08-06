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ثلاثون متحدثًا وثمان دول عربية في المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة

ثلاثون متحدثًا وثمان دول عربية في المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة
رام الله - دنيا الوطن
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة: تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك برعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من 11 – 12 سبتمبر 2019 في القاهرة – جمهورية مصر العربية.

وصرح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور/ناصر الهتلان القحطاني أن الجدول الزمني للمؤتمر قد اكتمل ويتح دث في أعمال المؤتمر 30 خبير بحضور ومشاركة عربية واسعة من مصر، الكويت، الأردن، العراق، فلسطين، السعودية، اليمن، الجزائر.

تتناول أعمال المؤتمر الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة،
وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر)، والرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة، ومؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، واستراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، و دور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز
برامج صحة المرأة.

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