شؤون فلسطينية

أبو سيف: اتحاد الكتاب شريكنا لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة

أبو سيف: اتحاد الكتاب شريكنا لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور عاطف أبو سيف، وزير الثقافة: إن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، سيكون الشريك الأساسي لتنظيم فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية في قطاع غزة، مؤكداً أننا جميعاً شركاء في توجيه قارب الثقافة الفلسطينية في الاتجاه الصحيح، فيما يصب في صالح القضية الفلسطينية والحفاظ على الثقافة الوطنية.

جاء ذلك، خلال حفل توقيع وزارة الثقافة ممثلة بالوزير مع الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، ممثلاً بالأمين العام، نافذ الرفاعي، في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وأعضاء الاتحاد.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الاتحاد في قطاع غزة من ناحية، ودعم المبدعين والمبدعات وتشجيع الحركة الأدبية الثقافية من ناحية أخرى، لما يتمتع به الاتحاد من مكانة في النظام السياسي الفلسطيني.

وأوضح أبو سيف أن التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد في تطوير عدة برامج، يهدف لتحقيق الثقافة الفلسطينية لرؤيتها، والمتمثلة بحماية وصون الهوية الفلسطينية، مضيفاً أننا ككتاب أصحاب المهمة الأساسية في تسجيل الحكاية الفلسطينية، فالثقافة شيء موحد سواء كتبنا بالعربية أو الفرنسية أو الألمانية، وعلينا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل دعم من يدافع عن حقوق الكتّاب وتمثيلهم.

بدوره، أشار الرفاعي إلى أن الاتفاقية، تأتي لترسيخ مبدأ التعاون والتكامل والدور المتميز لوزارة الثقافة في إحداث نهضة في الحالة الثقافية بشكل تكاملي مع الاتحاد، مشيداً بدور الوزارة في مد جسور التعاون للنهوض بالحالة الثقافية والأدبية التي هي الملاذ لنا كفلسطينيين في ظل الحالة السياسية الراهنة.

وناقش الوزير مع مجموعة من الكتّاب، واقع الثقافة، وأبرز الاحتياجات للكتاب والمثقفين من أجل حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، والنهوض بالواقع الثقافي لا سيما البنية التحتية اللازم لذلك على كافة المستويات.

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