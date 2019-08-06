الاحتلال يعتقل (25) مواطناً من الضّفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (25) مواطناً من الضفة، وتركزّت الاعتقالات في بلدة عصيرة الشمالية في محافظة نابلس، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين فيها.



وبيّن نادي الأسير أن (11) مواطناً، اعتقلتهم سلطات الاحتلال من محافظة نابلس، منهم عشرة من بلدة عصيرة الشمالية وهم: ضرار أحمد حمادنه (58 عاماً)، ونجليه عمرو (33 عاماً)، وأحمد، إضافة إلى أُبي حسن حمادنة (37 عاماً)، ومناضل محمد سعادة (41 عاماً)، وحمزة عبد الله ياسين، ومحمد فايق حمادنه، وعمر نضال ياسين، وبراء عصام جرارعة، وأدهم شولي، ومحمد عبد الفتاح خروشة (23 عاماً).



ومن محافظة الخليل اُعتقل المواطنان: فارس عادل الطيطي (24 عاماً)، ومعتصم السيد أحمد، ومحمد وليد حجاجرة.



فيما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة جنين، وجميعهم أسرى سابقون وهم: الصحفي محمد علي عتيق، ومهتدي جميل العاصي، ومحمد فاروق عابد.



يُضاف إلى المعتقلين المواطنين هيثم عواد جراهيد، ومروان عواد جراهيد وكلاهما من محافظة أريحا، والمواطن رسمي البيك من محافظة طولكرم، وشادي بداونة، وشادي أبو عكر، وعبد الرزاق بداونة وهم من محافظة بيت لحم، علاوة على كل من: مجد أبو رومي، ومصطفى حسن أبو رومي، وطارق العموري من بلدة العيزرية قضاء القدس.