دولي

أفيخاي أدرعي وحسين مرتضى يشعلان (تويتر) بحرب كلامية

أفيخاي أدرعي وحسين مرتضى يشعلان (تويتر) بحرب كلامية
خاص دنيا الوطن
حوّل الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى ساحة حرب و"ردح" مع "حسين مرتضى"، مراسل قناة العالم في دمشق.

بدأ الشجار الأشبه بما نراه في "باب الحارة"، حين سخر أفيخاي أدرعي، من المدير السابق لقناة العالم الإيرانية في سوريا، حسين مرتضى بعد إقالته من القناة.

وقال أدرعي في رسالة مصورة نشرها عبر (تويتر) موجهاً حديثه لمرتضى: "سمعت الخبر أنو الإيرانيين قرروا توحيد قناتي العالم الفضائية والعالم سوريا بمحطة واحدة تديرها شخصية إيرانية، وأنت قررت رداً على ذلك تقديم استقالتك.. هذا ما نعرفه أو إنهم استغنوا عن خدماتك؟".

وأضاف: "افهم يا حسين.. إن هذه هي المشكلة مع الإيرانيين.. بدهم فرض الوصاية على كل شيء.. نفس الاستراتيجية يلي عاملينا في لبنان والعراق واليمن وسوريا.. وأنت الآن ضحية هذا الاستهتار الإيراني".

وتابع ساخراً: "أنصحك يا حسين بأن لا تنجر وراء وعود الإيرانيين أو جماعتهم في حزب الله، حيث ممكن يعطوك وعوداً بالالتحاق بقناة المنار أو وسائل إعلام الحزب، لأن الأزمة المالية كتير خانقة لدى الحزب، وسيد السرداب في الضاحية".

وفي وقت سابق نشر "أفيخاي أدرعي" سلسلة تغريدات يسخر فيها من مرتضى من خلال وضع إشارة لمراسل قناة العالم الإيرانية حسين مرتضى، وذلك بعد إعلان إسرائيل تدمير آخر وأهم نفق لحزب الله بعد حملة عسكرية استمرت 40 يوماً.

بينما رد الاعلامي مرتضى بالقول:" قالولي انو ادرعي لقى أنفاق بعمق 40 متر، هادي الأنفاق اللي زفتناها، وضويناها، وصارت الأنفاق قديمة، وصار عنا أنفاق بالجو".

وأعاد الرد على تغريدات أدرعي بفيديو آخر، وهو يتحدث عن الأنفاق التي دمرها الجيش الاسرائيلي مؤخرا لحزب الله حيث قال:" اذا حركة الجهاد الاسلامي صار عندهم طيارات مسيرة، وبتسجل خلافات معلمك نتنياهو مع مرتو وانت بعدك بدور على النفق خليك".

وهذه ليست الحرب الأولى التي يخوضها أفيخاي، فهو دائماً ما يدخل بجدالات مع فنانين وسياسيين وإعلاميين، وتكون خلافاته حول حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وحزب الله اللبناني.

ورصدت "دنيا الوطن" أبرز الجدالات بين مرتضى وأفيخاي كالتالي:





وفي هذا الفيديو يظهر أفيخاي وهو يسخر من حسين مرتضى بعد طرده من قناة العالم: كيكي كيكي يا حسين 

 

وبينما يظهر هنا حسين مرتضى وهو يرد على أفيخاي حول حديثه عن الأنفاق عند الحدود مع لبنان

 

ومؤخرا ظهر مرتضى بفيديو وهو يرد على أدرعي بعد هجومه على الأنفاق، قائلاً "صرنا بالسما وعم نسجل كل تحركات العدو وأذنابه".

 

ويظهر هنا أفيخاي أدرعي يسخر من حزب الله ومن حسين مرتضى "راحت الأنفاق ياحسين"

 

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