صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

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رام الله - دنيا الوطن

بناءً على تعليمات وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، المهندس مجدي الصالح، بضرورة صرف كافة مستحقات المقاولين والموردين ومزودي الخدمات للصندوق، قبل حلول عيد الأضحى المبارك.



وعمل الصندوق على تحويل كافة المطالبات المالية الواردة للصندوق إلى البنوك والبالغ قيمتها 11,6 مليون شيكل، ليتم صرفها للمقاولين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.