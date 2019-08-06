المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى"فلسطين"

وزير الخارجية والمغتربين دكتور رياض المالكي

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رام الله - دنيا الوطن

استلم وزير الخارجية والمغتربين دكتور رياض المالكي نسخة من أوراق تعين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة كريستينا بلوكهوس لدى دولة فلسطين.



ورحب الوزير المالكي بالسيدة بلوكهوس، في بداية اللقاء، وأشاد بالعلاقات المميزة بين دولة فلسطين والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ودورها في تخفيف المعانة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المساعدات من خلال برامجها ومشاريعها المختلفة في الأرض المحتلة، حيث أكد على تعزيز التعاون بين الطرفين شتى المجالات.



واستعرض المالكي آخر التطورات على الأرض، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة في المناطق المصنفة (ج). ومواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ببناء المستوطنات وتعميقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى والاعتداءات اليومية للمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.



من جانبها، استعرضت السيدة بلوكهوس برامج وأنشطة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مختلف دول العالم، وأيضاً الأنشطة والفعاليات التي يقومون بها في العديد من المدن والقرى في الأرض المحتلة الفلسطينية، مؤكداً على حرص الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة على الاستمرار بالعمل في الأرض المحتلة، من أجل دعم الشعب الفلسطيني.



وتمنى المالكي للسيدة بلوكهوس النجاح في مهمتها لدى دولة فلسطين، كما أكد أن وزارة الخارجية والمغتربين ستقدم كافة التسهيلات لنجاح مهامها.