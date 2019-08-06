دولي

أردوغان: إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود67 ليس خياراً بل أمر إلزامي

أردوغان: إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود67 ليس خياراً بل أمر إلزامي
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، ليس خياراً بل أمر إلزامي، وذلك كما نقلت وكالة (الأناضول).

من جهة أخرى، قال أردوغان: إن تركيا ستدفع الثمن غالياً إذا لم تفعل ما هو لازم في شمال سوريا، وذلك بعد أن تعهد في مطلع الأسبوع، بتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شرق الفرات.

وفي خطاب أمام سفراء أتراك في أنقرة، قال الرئيس التركي: إن هذه العملية "ستنتقل إن شاء الله إلى مرحلة جديدة قريباً جداً".

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