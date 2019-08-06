أردوغان: إنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود67 ليس خياراً بل أمر إلزامي





وفي خطاب أمام سفراء أتراك في أنقرة، قال الرئيس التركي: إن هذه العملية "ستنتقل إن شاء الله إلى مرحلة جديدة قريباً جداً".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967، ليس خياراً بل أمر إلزامي، وذلك كما نقلت وكالة (الأناضول).من جهة أخرى، قال أردوغان: إن تركيا ستدفع الثمن غالياً إذا لم تفعل ما هو لازم في شمال سوريا، وذلك بعد أن تعهد في مطلع الأسبوع، بتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شرق الفرات.