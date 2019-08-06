بالصور: إيقاف مخبز عن العمل بغزة بسبب عمله بأوضاع غير صحية

أوقفت السلطات المختصة في مدينة غزة، مخبزاً عن العمل بسبب عمله في أوضاع غير صحية.



وقال قسم مراقبة الأغذية -الطب الوقائي- في الإدارة العامة للرعاية الأولية: إنه استمراراً في العمل الميداني المستمر والمتواصل لفرق التفتيش الصحي في مدينة غزة وفي إطار متابعة المنشآت التي تنتج وتقدم الغذاء لأبناء شعبنا، وضمان أن يكون المنتج بصورة سليمة، قام فريق التفتيش الصحي في جولته المسائية، بإيقاف أحد المخابز عن العمل.





وأضاف في منشور على موقع (فيسبوك): أنه تم إيقاف المخبز لأنه يعمل في أوضاع غير صحية، وقد تم تحويل ملفه لمباحث التموين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.



وتابع: "قد تم زيارة عدة منشآت خلال الجولة، كانت أوضاعها الصحية جيدة".

















رام الله - دنيا الوطن