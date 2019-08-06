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شؤون فلسطينية

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
وجهت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" اليهودية، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلبت فيها السماح لليهود باقتحام الأقصى خلال عيد الأضحى، لتوافقه مع ما يسمى "خراب الهيكل".

واشترطت الجماعة، أن يتعهد نتنياهو، ويعلن السماح لليهود بدخول الأقصى يوم الأحد، حتى وإن كان يوم عيد للمسلمين، وأن "تتم زيادة أوقات الزيارات، حتى تشمل ساعات الصباح والظهر نتيجة الضغط المتوقع على الأبواب، وخصوصاً مع صعوبة الصيام في يوم حار".

هذا ويعتبر ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" من الأيام التي تنفذ فيها اقتحامات جماعية للأقصى، ويتجاوز عدد المقتحمين سنوياً في هذا اليوم ألف مستوطن، وعادة يتم إغلاق باب المغاربة، الذي من خلاله يجري اقتحام الأقصى كل يوم باستثناء أيام الجمعة والسبت، في عيدي الفطر والأضحى.

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