الهباش يزور مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة











رام الله - دنيا الوطنزار الدكتور محمود الهباش، قاضي القضاة، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، مقر مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة، برفقة بعثة الحج الفلسطينية، وأطلع رئيس المؤسسة الشيخ ناصر الزهراني، على مجمل التطورات في فلسطين، وبخاصة في المسجد الأقصى المبارك.كما ناقش الهباش خلال الاجتماع مع الزهراني الذي عقد، في مقر مؤسسة "السلام عليك أيها النبي"، إمكانية نقل تجربة هذه المؤسسة العريقة إلى فلسطين، لما لها من أهمية كبيرة في رفد السياحة الدينية في فلسطين، والتي يؤمها الكثير من السياح من مختلف الأديان، والجنسيات.وأبدى الزهراني سروره بهذه الزيارة، وأطلع الوفد على رؤية المؤسسة، والإنجازات التي حققتها في الفترة الأخيرة.ورافق الهباش خلال الزيارة كل من: وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام أبو الرب، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم.