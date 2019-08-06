"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين





وقالت الوزارة في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الصرف سيكون غداً الأربعاء في بنكي الوطني، والإنتاج، وكافة فروع بنك البريد.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف مكافأة الإكمال لامتحانات الثانوية العامة "دورة 2+8(2018)" و"بدل المياومة" لشهر 1/2019 ورواتب المتقاعدين عن شهر 7/2019.