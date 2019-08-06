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"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين
موظفون من حكومة غزة يتلقون راتبهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف مكافأة الإكمال لامتحانات الثانوية العامة "دورة 2+8(2018)" و"بدل المياومة" لشهر 1/2019 ورواتب المتقاعدين عن شهر 7/2019.

وقالت الوزارة في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن الصرف سيكون غداً الأربعاء في بنكي الوطني، والإنتاج، وكافة فروع بنك البريد.

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