عاجل

  • النهار الجزائرية: القضاء العسكري يصدر مذكرة دولية للقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

شؤون فلسطينية

"الاقتصاد": انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

"الاقتصاد": انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت كمية الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لأغراض الدمغ، انخفاضا بنسبة 26% خلال شهر تموز/ يوليو الماضي مقارنه مع نفس الشهر من العام المنصرم في حين طرأ انخفاض على حجم إيرادات هذه الكميات بنسبة 29% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وبينت المديرية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن حجم إيراداتها من المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي، بلغت ما يقارب (مليون و185 ألف شيكل)، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية (987) كغم تقريباً.

وأرجع  مدير عام المديرية يعقوب شاهين، هذا الانخفاض إلى الأزمة المالية الراهنة وارتفاع سعر الأونصة عالمياً.

وأشار تقرير مديرية المعاد الثمينة الشهري، إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي 21 جولة تفتيشية، شملت 106 محلات ومصانع، وتجديد 58 رخصة مزاولة حرفة.

أخبار ذات صلة

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى&#34;فلسطين&#34;

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى"فلسطين"

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر &#34;كامب ديفيد&#34; المزمع عقده ومصيره الفشل

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر "كامب ديفيد" المزمع عقده ومصيره الفشل

الهباش يزور مؤسسة &#34;السلام عليك أيها النبي&#34; في مكة المكرمة

الهباش يزور مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

بعد وفاة طفلة اليوم.. إصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير بتل الهوى

بعد وفاة طفلة اليوم.. إصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير بتل الهوى

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى&#34;فلسطين&#34;

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى"فلسطين"

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر &#34;كامب ديفيد&#34; المزمع عقده ومصيره الفشل

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر "كامب ديفيد" المزمع عقده ومصيره الفشل

الهباش يزور مؤسسة &#34;السلام عليك أيها النبي&#34; في مكة المكرمة

الهباش يزور مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

&#34;الاقتصاد&#34;: انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

"الاقتصاد": انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

منوعات

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

عربي

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة