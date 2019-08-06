الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية







رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى استشهاد 20 شخصاً وإصابة العشرات، وتؤكد مجدداً على وقوفها الدائم إلى جانب جمهورية مصر الشقيقة، رئيساً وحكومة وشعباً في مواجهة الارهاب الجبان، وعلى ثقتها التامة بقدرة مصر الشقيقة على تجاوز هذا الإرهاب الأعمى، ومواجهته والانتصار عليه.وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين إلى شقيقتها المصرية، ومن خلالها إلى الشعب المصري الشقيق، وأهالي الضحايا بأحر التعازي والمواساة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، وتتمنى لمصر الشقيقة كل التقدم والأمن والازدها.