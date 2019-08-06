بعد وفاة طفلة اليوم.. إصابة أخرى بجراح خطيرة بحادث سير بتل الهوى

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت ظهر اليوم الثلاثاء، طفلة بجراح خطيرة، إثر صدمها مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة.



وقالت شرطة المرور بغزة: إن الطفلة مسك سلامة حميدية البالغة (10 سنوات)، سكان المجمع الإسلامي، أصيبت بجراح خطيرة، إثر صدمها بمركبة من نوع (سكودا) على مدخل شارع كلية المجتمع في تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.



وكانت شرطة المرور بغزة، أعلنت صباح اليوم، وفاة الطفلة كوثر زيد على الخباري (4 سنوات)، إثر صدمها بمركبة في بلدة المغراقة بمحافظة الوسطى.



وتشهد الحوادث المرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ازدياداً حاداً نتيجة للسرعة الزائدة للسائقين، ومخالفتهم للقوانين العامة، الأمر الذي أودى بحياة المئات من المواطنين.



وحسب الشرطة الفلسطينية بالضفة وغزة، فإن أكثر من مئة مواطن، لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري، بسبب الحوادث المرورية معظمهم من الأطفال، فيما سُجل آلاف حوادث السير.