بالأسماء.. الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت الوزارة، أن السفر سيكون للحافلتين: الثالثة، والرابعة من الكشف (8/ 4)، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وطالبت المواطنين المعنيين بالسفر، بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت الوزارة، أن السفر سيكون للحافلتين: الثالثة، والرابعة من الكشف (8/ 4)، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وطالبت المواطنين المعنيين بالسفر، بالتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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