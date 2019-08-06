الإعلاميات خارج الاتحاد الرياضي.. الاتحاد: القرار غير مُلزم واللجنة الأولومبية تُعلق

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أثارت المداولات التي جرت داخل اتحاد الإعلام الرياضي في مدينة غزة، حول عدم مشاركة الإعلاميات الرياضيات بالجمعية العمومية للاتحاد، موجة غضب لدى الإعلاميات.







وعبرت الإعلاميات الرياضيات، عن غضبهن من القرار الذي يعتبر بمثابة سلب لحقوقهن كصحفيات في المجال، ويعبر عن التمييز بين الجنسين في المهنة، وفق تعبيرهن.





وقالت الإعلامية الرياضية، نيللي المصري: إن الإعلاميات الرياضيات في قطاع غزة، أُبلغن بقرار عدم مشاركتهن في انتخابات الجمعية العمومية المقبلة، وذلك بعد مداولات داخل الجمعية العمومية.





وأوضحت المصري، لـ "دنيا الوطن"، أن عنصر المرأة لن يكون موجوداً في الانتخابات المقبلة، مشيرةً إلى أنه تم رفض مشاركة المرأة، متابعةً: "قالوا لي حرفياً الجمعية العمومية لا تريدكم، وقدموا لي مبررات غير مقنعة متذرعين أننا فقط عشر صحفيات".





وأشارت إلى أنه تم توزيع المقاعد بين كافة الفصائل الفلسطينية، واستثناء الإعلاميات الفلسطينيات، سواء بقطاع غزة أو الضفة الغربية أو الشتات من التواجد في الجمعية العمومية لاتحاد الإعلام الرياضي.





وأكدت المصري، أنه تم رفض وجود المرأة أو مشاركتها بالانتخابات، بحجة أن العدد قليل ولا يتعدى العشر إعلاميات، متابعةً: "سأطالبهم بشطب عضويتي من اتحاد الإعلام الرياضي، ولم أجد من يقف معي ويناصر القضية".







من ناحيته، رد عضو الجمعية العمومية للاتحاد، مصطفى صيام، بالقول: جرت مداولات داخل الجمعية العمومية، مفادها أن عدد الإعلاميات الرياضيات قليل، وارتأى عدد كبير من الجمعية العمومية الاستفادة بالمقعد لشاب.





وأوضح صيام، لـ "دنيا الوطن"، أنه تم التوافق على أن يجري تشكيل لجنة بعد الانتخابات تُمثل المرأة، وبناءً عليه كان هذا التوجه لدى الجمعية، مستدركاً: "لكننا لن نمنع أحداً من خوض الانتخابات، القائمة نزلت وأي أحد يرى من حقه خوض الانتخابات يمكنه ذلك".





وأضاف صيام: "القائمة التي شُكلت عليها شبه إجماع من الجمعية العمومية، ويمكن أن نذهب لخيار التزكية أو للاقتراع إذا قرر أحد خارج الجمعية الترشح للانتخابات".







وأكمل: "هذا توجه لدينا، وسيتم تشكيل لجنة خاصة للإعلاميات، وأي إعلامية تنوي الترشح لن نمنعها من ذلك، وما تم الحديث عنه ليس قراراً، وإنما توجه عام، خاصة وأن الفتيات عددهن قليل".







واستطرد: "لدينا الكثير من الخيارات، وأغلب الانتخابات للاتحادات في قطاع غزة تكون بالتوافق، ولكن مع إصرار أحد على ترشيح نفسه فلن نمنع ذلك".





وفي السياق، قال نائب رئيس اللجنة الأولومبية، أسعد مجدلاوي: إن عدم قبول تمثيل المرأة في الجمعية العمومية غير مقبول، وغير قانوني، مشيراً إلى أن الإعلاميات الرياضيات لهن الحق بكامل الترشح والانتخاب.





وأوضح مجدلاوي، لـ "دنيا الوطن"، أن القرارات الأولومبية تشدد على ضرورة وجود مقعد محفوظ للنساء في مجلس الإدارة، والاتحاد يجب أن يحوي عدداً من النساء بحد أدنى كل أربعة أعضاء بينهم سيدة.





وأضاف: "ذلك يتم التعامل به في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وسنعمل على تنفيذ قرار اللجنة الأولومبية، وما يشاع أو يقال بالنسبة لنا لن ينفذ، ووجهة نظرنا واضحة، فالنساء جزء أساسي، ومكمل للرجل، والمجتمع نصفين رجل وامرأة، والإعلامية الرياضية، ليست أقل كفاءة من الرجال".