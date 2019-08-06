الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو في العاصمة، أنقرة، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والمستجدات في المنطقة.



وتركزت المباحثات، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية على (تويتر)، على سبل فتح آفاق أوسع للتعاون بين الأردن وتركيا في جميع المجالات تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني، والرئيس رجب طيب أردوغان، كما بحثا المستجدات الإقليمية.



كما تقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الوزيران، وأكدا وحدة موقف البلدين حول مركزية القضية الفلسطينية، وشروط حلها المتمثّلة بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 67، وفق القرارات الدولية.



وشدد الوزيران على مركزية القدس، وقدسيتها في العالمين العربي والإسلامي، وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وفِي مقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وأكد الصفدي وأوغلو، أن المملكة وتركيا، ماضيتان في اتخاذ خطوات عملية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي والدفاعي، ولفتا إلى أن استكمال المباحثات حول اتفاقية التعاون الاقتصادي، خطوة مهمة على طريق زيادة التعاون الاقتصادي .