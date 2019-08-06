عاجل

  • النهار الجزائرية: القضاء العسكري يصدر مذكرة دولية للقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

عربي

الأورومتوسطي:عمليات الترحيل في عدن تعميق لانقسام مجتمعي نتائجه كارثية على حقوق الانسان

الأورومتوسطي:عمليات الترحيل في عدن تعميق لانقسام مجتمعي نتائجه كارثية على حقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن عمليات الترحيل القسري للمواطنين اليمنيين في مدينة عدن تجري بدوافع سياسية ومناطقية، وتغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد في عدن، مؤكدًا أن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل. 

وأوضح المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي، أن حادثة قتل مالك مطعم شعبي في مدينة إنماء السكنية غرب العاصمة المؤقتة عدن على يد مسلحين مجهولين في الرابع من الشهر الجاري هي أحدث عمليات الترحيل والقتل خارج إطار القانون التي تجري هناك.

وقال مواطنون يمنيون في إفادات وثّقها الأورومتوسطي إن مجموعات عسكرية منتشرة في عدن اقتحمت مطاعم ومتجار ومحال في سوق منطقة المنصورة وطردت البائعين، واعتقلت العديد من العمال الموجودين في السوق بشكل تعسفي ونقلتهم إلى خارج نطاق محافظتي عدن ولحج دون إبداء أي أسباب قانونية.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن رجلين يمنيين شهادتهم: "لم نرتكب أي مخالفة ونتردد على المدينة منذ عقود من الزمن لكنهم (مجموعات عسكرية) اعتقلوا وضربونا وأخرجونا من هنا (عدن) وحرمونا من عملنا ..".

وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أظهر قيام مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لقوات "الحزام الأمني"، المدعومة إماراتيًا، بحرق بسطات تعود لبائعين -من سكان شمالي البلاد- في سوق منطقة المنصورة وسط عدن.

وأظهر مقطع آخر اعتداء ما يعرف بقوات "الانتقالي الجنوبي" على اليمنيين الموجودين في السوق بالضرب وتوجيه الإساءة والشتائم إليهم وتجميعهم في حافلة واحدة وترحيلهم إلى خارج المدينة، بينما أظهر مقطع ثان تعامل أحد عناصر الحزام الأمني مع الباعة والعمال بطريقة مهينة متهمًا إياهم بأنهم خلايا نائمة وجاؤوا يقاتلون الجنوبيين ووصفهم بالحيوانات. وأظهر مقطع فيديو ثالث اعتداء أحد عناصر "الحزام" على صاحب محل حلاقة كونه ينتمي للمحافظات الشمالية.

وتأتي هذه الحملات والعمليات في أعقاب استهداف الحوثيين لعرض عسكري لقوات ما يسمى "الحزام الأمني"، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة لمعسكر الجلاء راح ضحيته قرابة أكثر من 30 قتيلا بينهم قائد الحزام الأمني العميد منير اليافعي المعروف بـ "أبو اليمامة".

وقال الأورومتوسطي إنه ينظر ببالغ القلق إزاء عملية الترحيل المستمرة والممنهجة بهدف فرض واقع سياسي جديد في عدن، حيث يقع مقر سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي أنه راقب رد السلطات اليمنية الشرعية إزاء تلك العمليات، لكنه لم يلمس تحركًا فاعلًا من شأنه التصدي لتلك العمليات غير القانونية وغير الإنسانية.

وبيّن الأورومتوسطي أن استمرار القوات الأمنية بمنع المواطنين القادمين من شمالي البلاد من الدخول إلى عدن وتوقيفهم والتحقيق معهم مؤشر خطير وغير مسبوق، موضحًا أنّ تلك الإجراءات ستحرم آلاف المواطنين من حقّهم في السفر لتلقي العلاج، وإكمال تعليمهم نظرا لوجود مطار عدن في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحزام الأمني.

من جانبه، قال مسؤول قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي إنّ استمرار دعم دول التحالف العربي لتلك القوات سيخلق حالة من الفوضى، ويؤسس لفرض واقع على الأرض يفضي إلى فصل محافظة عدن ومحافظات الجنوب عن مناطق شمالي البلاد، وبالتالي سيحرم مئات آلاف المواطنين من حرية الحركة ومن حقوق أساسية أخرى، وهو أمر مخالف لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.   

وأكد "جرجاوي" أن تلك الممارسات تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل وهذا ما لم يتحقق نتيجة ممارسات تلك القوات.

وطالب الأورومتوسطي الحكومة اليمنية بضرورة اتخاذ خطوات ومواقف جدية تجاه تلك الإجراءات، وتوقيف المتورطين بها من أفراد الأمن في عدن، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، كما حث المجتمع الدولي ومجلس الأمن على توفير الضمانات الإنسانية الكافية لحماية المواطنين اليمنيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد قوات "الحزام الأمني" والمجموعات المسلحة.

أخبار ذات صلة

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

انتهاكات جديدة للحوثيين تَطال فريقاً تابعاً للصحة العالمية

أبو غزالة يعترض على مدة إجازة العيد بالأردن ويُطالب بمقاضاة رئيس الوزراء

أبو غزالة يعترض على مدة إجازة العيد بالأردن ويُطالب بمقاضاة رئيس الوزراء

بعد بيان لوزارة الداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

بعد بيان لوزارة الداخلية المصرية.. أول تعليق من السيسي على انفجار القاهرة

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى&#34;فلسطين&#34;

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى"فلسطين"

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر &#34;كامب ديفيد&#34; المزمع عقده ومصيره الفشل

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر "كامب ديفيد" المزمع عقده ومصيره الفشل

الهباش يزور مؤسسة &#34;السلام عليك أيها النبي&#34; في مكة المكرمة

الهباش يزور مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

&#34;الاقتصاد&#34;: انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

"الاقتصاد": انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

منوعات

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

عربي

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة