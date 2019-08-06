انطلاق قوافل حجاج المكرمة إلى الديار الحجازية

الديار الحجازية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت قوافل حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين لأسر الشهداء اليوم الثلاثاء، إلى الديار الحجازية لأداء مناسك الحج.



وقال الأمين العام للتجمع الوطني لأسر الشهداء، محمد صبيحات: إن 1000 حاج، انطلقوا اليوم من محافظات الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللاجئين في لبنان، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدي الشهيد أنس حماد من بلدة سلواد شرق رام الله، من السفر بعد حصولهما على المكرمة.