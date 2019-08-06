دولي

توقف تشويش (GPS) في أجواء إسرائيل بعد شهرين

توقف تشويش (GPS) في أجواء إسرائيل بعد شهرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدث باسم سلطة المطارات، أن تشويش منظومة (GPS) في المجال الجوي الإسرائيلي، الذي بدأ منذ نحو شهرين، توقف في الأيام الأخيرة، وعاد مطار بن غوريون إلى عمله الروتيني.

 ووفق صحيفة (هآرتس)، فإنه تم إلغاء التحذير الموجه للطيارين الذين يهبطون في إسرائيل، بسبب التشويش في البث، وذكر أيضاً أن مسارات الإقلاع والهبوط، عادت إلى العمل الطبيعي، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الجهاز الأمني، هو الذي أوقف التشويش في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وكانت سلطة المطارات، قد اعترفت بالتشويش في نهاية حزيران/ يونيو، حيث أعلنت في حينه، أن التشويش، كان يحدث أثناء الإقلاع والهبوط، وأنه يمكن أن يسبب صدور إنذارات خاطئة من نظام GPS.

كما ادعت السلطات في حينه، أنها شرعت بمعالجة القضية منذ بدء التشويش في أوائل حزيران/ يونيو، وقال مصدر مطلع على التفاصيل: إن التشويش يحدث خلال النهار فقط، ولا يشكل خطراً على الطيارين والركاب، وقد حدث التشويش، أيضاً في قبرص وأماكن أخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقدر الجهاز الأمني في حينه، أن روسيا هي التي تقف وراء التشويش، نتيجة لأنشطة الحرب الإلكترونية للقوات الجوية الروسية في إطار حماية الطائرات الروسية العاملة في الجواء السورية، والمنتشرة في قاعدة حميميم في شمال غرب سوريا.

 ورداً على التقرير، قالت السفارة الروسية في إسرائيل "إنها أخبار كاذبة.. لا يمكن أخذها على محمل الجد".

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