عاجل

  • النهار الجزائرية: القضاء العسكري يصدر مذكرة دولية للقبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

أسرى فلسطين: ستة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري، وذلك بعد تعليق أسيرين لإضرابهم  يوم أمس.

الباحث رياض الأشقر، الناطق الإعلامي للمركز، قال: إن أسيرين من أقدم المضربين، علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام مساء أمس، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداري، وهم الأسير محمد نضال أبوعكر (22 عاماً)، والأسير مصطفى عطية الحسنات (21 عاماً) وهما من بيت لحم، وذلك بعد 36 يوماً من الإضراب.

وأوضح بأن الأسير أبو عكر، سيُمدد له لمرة واحدة لثلاثة شهور وسيطلق سراحه بعد أن تنتهي دون تجديد آخر، بينما الأسير الحسنات، سيقضي مدة ستة شهور لمرة واحدة فقط، ويطلق سراحه، إضافة إلى إغلاق القضية المرفوعة ضده من قِبل مخابرات الاحتلال.   

وبين بأن ستة أسرى لا يزالون يخوضون الإضراب، أقدمهم
 الأسير المقدسي حذيفة بدر حلبية (33 عاماً) من القدس المحتلة، الذى يخوض إضراباً منذ 37 يوماً، وهو معتقل إداري منذ حزيران/ يونيو العام الماضي، ويعانى من ظروف صحية سيئة، نتيجة إصابة سابقة بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة، ونقل مؤخراً إلى مستشفى الرملة، بعد تراجع شديد على حالته الصحية.

وكان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير طارق قعدان (46 عامًا) من سكان بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، قد انضم إلى الأسرى المضربين منذ سبعة أيام، رفضاً للاعتقال الإداري  بحقه، وكان أعيد اعتقاله في شباط/ فبراير الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة ستة شهور، هو أسير سابق أمضى ما يقارب 15 عاماً في سجون الاحتلال.

وأشار الأشقر إلى أن الأسير إسماعيل أحمد علي من بلدة أبو ديس بالقدس، يواصل إضرابه منذ 16 يوماً متتالية احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وتم عزله في زنازين النقب، وهو أسير سابق أمضى ست سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقاله في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، وتم تحويله للاعتقال الإداري.

بينما يخوض الأسير سلطان أحمد خلف (38 عاماً)، من جنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 19 يوماً بعد إصدار أمر إداري بحقه، وكان أعيد اعتقاله في 8/7/2019، وسبق أن قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في سجن (مجدو).

ويواصل الأسير المصاب بمرض السرطان، أحمد عبد الكريم غنام (42 عاماً) من الخليل، الإضراب عن الطعام منذ 24 يوماً متواصلة، بعد إصدار قرار إداري بحقه، وهو أسير سابق أمضى تسع سنوات في السجون، ويعاني من مرض السرطان بالدم، وهناك خطورة حقيقية على حياته، وقام الاحتلال بنقله قبل يومين إلى العزل الانفرادي في سجن النقب.

ويعانى الأسير غنام من ظروف صحية صعبة، وقد نقص وزنه 15 كيلو جراماً، ولا يستطيع الوقوف، ولديه هبوط في مستوى السكر، وصداع مستمر.

كما يواصل الأسير، وجدي عاطف العواودة (20 عاماً) من الخليل إضرابه المفتوح لليوم التاسع ضد اعتقاله الإداري، واحتجاجاً على مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال، بتقديم العلاج اللازم له، حيث يحتاج إلى عملية إزالة بلاتين من منطقة الحوض، لأن بقاءه لفترة طويلة سيؤثر على نموه، إضافة لعملية في أنفه الذى كسر خلال الاعتقال، وقام الاحتلال بعزله في سجن (النقب).

وحمَّل "أسرى فلسطين" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وخاصة المرضى منهم، بعد تراجع أوضاعهم الصحية، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية التي تدفع الأسرى لخوض الإضرابات، مما يشكل خطورة على حياتهم.

أخبار ذات صلة

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى&#34;فلسطين&#34;

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى"فلسطين"

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر &#34;كامب ديفيد&#34; المزمع عقده ومصيره الفشل

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر "كامب ديفيد" المزمع عقده ومصيره الفشل

الهباش يزور مؤسسة &#34;السلام عليك أيها النبي&#34; في مكة المكرمة

الهباش يزور مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

&#34;الاقتصاد&#34;: انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

"الاقتصاد": انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

نضال مزعوم

نضال مزعوم

شؤون فلسطينية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

صرف (11,6) مليون شيكل للمقاولين المتعاقدين مع صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى&#34;فلسطين&#34;

المالكي يتسلم نسخة من أوراق تعيين ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى"فلسطين"

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

جماعة يهودية تُطالب باقتحام الأقصى في عيد الأضحى

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر &#34;كامب ديفيد&#34; المزمع عقده ومصيره الفشل

الرجوب: لن يتعاطى أحد مع مؤتمر "كامب ديفيد" المزمع عقده ومصيره الفشل

الهباش يزور مؤسسة &#34;السلام عليك أيها النبي&#34; في مكة المكرمة

الهباش يزور مؤسسة "السلام عليك أيها النبي" في مكة المكرمة

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف مكافأة الإكمال وبدل المياومة والمتقاعدين

&#34;الاقتصاد&#34;: انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

"الاقتصاد": انخفاض كميات الذهب بنسبة 26% الشهر الماضي

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

الخارجية والمغتربين: تُدين الاعتداء الإرهابي في العاصمة المصرية

منوعات

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

شاهد أغرب ما طلبته فيفي عبده من الدولة

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

إعلامي لبناني يكشف المستور.. لهذا إستقال مدير أعمال هيفا وهبي

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

أحلام تكشف تطورات الحالة الصحية لفجر السعيد

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

نجمة إغراء بوليوود تؤرق ليل شاب هندي بما فعلته خطأً

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

شاهد: أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها.. احتمالات وفاتي كانت 99 بالمئة

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

سيرين عبدالنور تبارك لـ ديما قندلفت بطولة الهيبة 4

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

بلقيس تغير شكلها.. شاهد ماذا فعلت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: فيديو مؤثر لأمل حجازي يثير اعجاب متابعيها.. ماذا قالت؟

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

شاهد: كاظم الساهر يتفاجأ بعريس وعروس ترتدي فستان زفافها على المسرح

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات &#34;جبل&#34;

مفاجأة الهيبة 4.. هذه الممثلة السورية تنضم الى حبيبات "جبل"

عربي

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي تنظيم الدولة

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

أول تعليق للوزير السعودي آل الشيخ على فيديو احتضان الحاجة النيوزيلندية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرات حوثية هاجمت مطارات سعودية

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة

طائرات الجيش الليبي تدمر طائرة شحن تركية في مهبط الكلية الجوية بمصراتة