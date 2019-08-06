دولي

والدة الجندي أورون: سيعود ابني من خلال صفقة فقط

والدة الجندي أورون: سيعود ابني من خلال صفقة فقط
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت زهافا شاؤول، والدة الجندي الأسير في قطاع غزة، أورون شاؤول، إن ابنها سيعود من خلال صفقة تبادل فقط.

ونقل موقع (كان حدشوت) الإسرائيلي عنها قولها: "لو أراد رئيس الوزراء إعادة ابني لكان هنا منذ زمن، ليس منطقياً أن تمر تلك السنوات، ولم يحدث شيء". 

وأضاف: "تم اختطاف ابني وهو على قيد الحياة، ولا أحد يعلم ما حدث له في تلك السنوات الخمس، فقط من خلال صفقة، سيعود ابني".

يشار إلى أن اورون مأسور لدى حركة حماس منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع عام 2014، فيما لم تكشف حركة حماس حتى اللحظة، مصير الجنديين، إن كانا على قيد الحياة.

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